Milli sporcular, Avrupa Karate Şampiyonası'nda tarih yazdı

Milli karateciler, 20-24 Mayıs tarihlerinde Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya mücadelesi veriyor.

Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılan organizasyona 50 ülkeden 499 sporcu katıldı.

Türkiye, şampiyonada 15 erkek, 13 kadın ve 7 para sporcudan oluşan geniş kadroyla madalya mücadelesi veriyor.

MÜCADELE EDEN SPORCULAR

Organizasyonda Türkiye'yi ferdi erkeklerde Nuri Kılıç (kumite 60 kilo), Ömer Abdurrahim Özer (kumite 67 kilo), Ömer Faruk Yürür (kumite 75 kilo), Hasan Arslan (kumite 84 kilo), Uğur Aktaş (kumite +84 kilo) ve Enes Özdemir (kata) temsil etti.

Ferdi kadınlarda ise Hira Nur Temizel (kumite 50 kilo), Zümra Rezzan İm (kumite 55 kilo), Fatma Naz Yenen (kumite 61 kilo), Elif Güneş (kumite 68 kilo), Zeyna Gaballa (kumite +68 kilo) ve Keyda Nur Çolak (kata) mücadele etti.

Takım müsabakalarında erkek kumite takımında Uğur Aktaş, Ömer Faruk Yürür, Yusuf Eren Temizel, Umut Eren Gündoğ, Enes Bulut, Eren Akkurt, Hasan Arslan ve Kadir Furkan Genç yer aldı.

Kadın kumite takımında ise Sude Nur Aksoy, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, İrem Durmaz ve Nurbade Buber görev yaptı.

Erkek takım kata kategorisinde Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak; kadın takım katada ise Keyda Nur Çolak, Hayrulnisa Çiğirdik, Ayşe Yılmaz ve Esra Çelik tatamiye çıktı.

Para karate kategorisinde Türkiye'yi Nesrin Cavadzade, Oya Ekici, Suna Saraçoğlu, Berkay Uslu, Ahmet Kayra Ödemiş, Mehmet Topal ve Deniz Korudağ temsil etti.

İLK MADALYA UĞUR AKTAŞ'TAN

Milli sporcular, Avrupa'nın önemli organizasyonları arasında yer alan şampiyonada madalya hedefiyle mücadele etti ve birçok başarılı sonuç elde etti.

Turnuvada ilk madalya Uğur Aktaş'tan geldi. Aktaş, erkek kumite +84 kilo finalinde İtalyan rakibi Matteo Avanzini ile karşılaştı.

Sakatlığı nedeniyle tedavi yaptırarak çıktığı maçta rakibine 4-1 yenilen ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

ÖMER FARUK, AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Ömer Faruk Yürür, erkekler kumite 75 kilo finalinde Fransa'dan Kilian Cizo ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 6-0 kazanan ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

İKİNCİ ALTIN ENES'TEN

Enes Özdemir, erkek kata finalinde İtalyan sporcu Alessio Ghinami ile karşı karşıya geldi.

Müsabakada rakibine 1'e karşı 6 hakem kararıyla üstünlük kuran ay-yıldızlı sporcu, Avrupa şampiyonu oldu.

Özdemir, şampiyonada Ömer Faruk Yürür'ün (erkek kumite 75 kilo) ardından altın madalyaya ulaşan ikinci isim olmayı da başardı.

ZÜMRA REZZAN, GÜMÜŞ MADALYA ALDI

Zümra Rezzan İm, kadınlar kumite 55 kilo finalinde Azerbaycan'dan Madina Sadigova ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 9-6'lık skorla kaybeden ay-yıldızlı sporcu, Avrupa ikincisi oldu.

ERKEK KATA MİLLİ TAKIMI, AVRUPA İKİNCİSİ OLDU

Kutluhan Duran, Muhammed Efe Yurtseven, Furkan Kaynar ve Ozan Parlak’tan oluşan erkek kata milli takımı, finalde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Müsabaka, İtalya'nın 6-1 üstünlüğüyle sonuçlanırken, Türkiye bu sonuçla Avrupa ikinciliğini elde etti.

SUNA'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Milli para karateci Suna Saraçoğlu, görme engelliler kadın kata finalinde Çekya'dan Veronika Kamenska ile karşılaştı.

Çek sporcu müsabakayı 40 puanla tamamlarken, 38,6 puanda kalan ay-yıldızlı karateci, Avrupa ikincisi oldu.

KUMİTE TAKIMI İKİNCİ OLDU

Türkiye, erkek takım kumite finalinde İtalya ile karşı karşıya geldi.

Eren Akkurt-Matteo Avenzini (5-6), Ömer Faruk Yürür-Michele Martina (0-6) ve Kadir Furkan Genç-Daniele De Vivo (0-3) maçlarının 3'ünü de kaybeden Türkiye, rakibine 3-0 mağlup olarak Avrupa ikinciliğiyle yetindi.

TÜRK FİNALİ

Erkek tekerlekli sandalye finalinde iki milli sporcu Berkay Uslu ile Ahmet Kayra Ödemiş karşı karşıya geldi.

Müsabakayı 42 puanla tamamlayan Berkay Uslu, Avrupa şampiyonu, 41,1 puanla tamamlayan Ahmet Kayra Ödemiş de Avrupa ikincisi oldu.