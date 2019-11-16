Milli takım antrenörü yaşamını yitirdi

Balıkesir Ayvalık'ta, CHP’li belediye meclis üyesi ve Yürüyüş Milli Takımı Başantrenörü Sabahattin Tatar, 13 Kasım Çarşamba günü öğle saatlerinde zeytin toplarken dengesini kaybederek zeytin ağacından düşüp, boynu ve kaburga kemikleri kırdı.

KURTARILAMADI

Tatar, Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 15 Kasım Cuma günü duran kalbi yeniden çalıştırılan Tatar, sevk edildiği İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇOK SAYIDA GENCE SPORU SEVDİRDİ

Atletizmde Ayvalık’ın adını duyuran, çok sayıda genci spora sevk eden Tatar’ın cenazesi, İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde bugün saat 11.30’da düzenlenecek olan resmi törenin ardından Ayvalık İlçe Mezarlığı'nda defnedilecek