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TSK'ya yerli ve milli MPT-76'lar teslim edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin piyade tüfeği ihtiyacını karşılayacak yeni MPT-76'lar, 42 testten geçerek teslim edildi.

AA | 21.05.2019 - 12:55..
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Tüm tasarım, geliştirme ve kalifikasyon faaliyetleri milli imkanlarla gerçekleştirilen MPT-76'nın seri üretimi kapsamında üretim ve teslimatlar sürüyor.

Son olarak 3 binden fazla MPT-76 daha TSK’ye teslim edildi.

96 BİNDEN FAZLA TESLİMAT OLACAK

Bugüne kadar toplamda 35 bin 500’den fazla silah üretilip TSK’nın hizmetine sunuldu. MPT-76 üreticileriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda 96 binden fazla teslimat gerçekleştirilecek.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ ORTAMLARDA 42 TESTİ HATASIZ GEÇTİ

NATO standartları kapsamında soğuk, sıcak, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış ortamlarda 42 testi hatasız geçen MPT-76, eksi 40 ve 65 derecede, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz çalışıyor.

TSK'nin ihtiyaçları doğrultusunda MKEK tarafından geliştirilen MPT-76, 7,62x51 milimetre NATO mühimmatlarını ateşleyebiliyor.

TSK'ya yerli ve milli MPT-76'lar teslim edildi

MENZİLİ 600 METREYE ULAŞIYOR

Yarı ve tam otomatik modlarda, gaz piston hareketli döner başlı kilitlemeli mekanizmayla çalışan tüfeğin etkili menzili 600 metreye ulaşıyor. MPT-76, beslemesini 20 mermi kapasiteli şarjörden sağlıyor.

TSK'ya yerli ve milli MPT-76'lar teslim edildi

406 milimetre uzunluğunda bir namluya sahip silah, 12 kademeli ayarlanabilir dipçik tam açık konumdayken 1000 milimetre uzunluğunda bulunuyor. MPT-76'nın ağırlığı 4,2 kilograma karşılık geliyor.

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