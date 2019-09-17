Milli uçan araba Teknofest'te sergilendi

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği; İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün itibarıyla başladı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, birçok teknoloji yarışması ve gösteriler yapılacak. Biz de etkinlikle ilgili önemli gelişmeleri, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

MİLLİ UÇAN ARABA SERGİLENDİ

Cezeri Uçan Araba, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmeye başlandı. Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı: "Büyük havacılık firmalarının ürettiği teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) önümüze koyduğu vizyonla, özverili bir çalışma sayesinde 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladık.

Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi, tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gelecek dönemde Cezeri'nin, hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini ifade eden Yağcı, yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi. Yağcı, Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

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