taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.733
Euro
6.3199
Altın
1499.42
Borsa
101827.18
Gram Altın
276.337
Bitcoin
58226.43

Milli uçan araba Teknofest'te sergilendi

Milli uçan araba Cezeri, İstanbul'da başlayan Teknofest etkinliğinde görücüye çıktı.

AA | 17.09.2019 - 12:46..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği; İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bugün itibarıyla başladı. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen etkinlikte, birçok teknoloji yarışması ve gösteriler yapılacak. Biz de etkinlikle ilgili önemli gelişmeleri, sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

MİLLİ UÇAN ARABA SERGİLENDİ

Cezeri Uçan Araba, TEKNOFEST İstanbul'da sergilenmeye başlandı. Cezeri'nin Proje Yöneticisi Ozan Yağcı:  "Büyük havacılık firmalarının ürettiği teknolojiyi, Selçuk Bayraktar'ın (Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) önümüze koyduğu vizyonla, özverili bir çalışma sayesinde 9 ay gibi kısa bir zaman içerisinde tamamladık.

Şu anki prototip, yalnızca bir kişiyi taşımaya yönelik. İleriki zamanlarda bu prototipi, tamamen şehir içi taşımacılıkta kullanılacak bir araç haline getirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

cezeri

Gelecek dönemde Cezeri'nin, hem kargo hem de kentsel hava taşımacılığına yön vereceğini ifade eden Yağcı, yakın zamanda aracı bir saatlik uçuş kapasitesine ulaştıracaklarını söyledi. Yağcı, Cezeri'nin bugünün değil, yarının teknolojisi olacağını da sözlerine ekledi.

Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

cezeri

cezeri

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

126
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

137
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

51
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

124
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

71
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

134
Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

Soylu-İmamoğlu Adnan Menderes'i anma töreninde

76
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir