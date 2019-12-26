Milli yıldızlarımızdan aile ziyareti

Avrupa'daki gururumuz Merih Demiral, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye geldi.
Merih, Karamürsel'de yaşayan dedesi ve anneannesiyle vakit geçirdi.
Milli futbolcumuz, ailesini ziyaret ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından kalp emojisi koyarak paylaştı.
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FUTBOLCU ÖDÜLÜ ALDI
Demiral, bir üniversitenin düzenlediği gecede 'en iyi çıkış yapan futbolcu' ödülünü almıştı.
Yeniden İtalya'ya gidecek olan Merih'e Karamürselliler çok büyük ilgi gösterdi.
Öte yandan diğer milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder de Noel tatili nedeniyle soluğu memleketlerinde aldılar.
Yaptıkları paylaşımlarla büyük beğeni toplayan yıldızlarımız, aileleri ve sevdikleriyle hasret giderdi.