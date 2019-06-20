taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7842
Euro
6.5296
Altın
1382.98
Borsa
94244.06
Gram Altın
256.792

Milyon liralık cezayla aranan şahıs Adana'da yakalandı

40 ayrı suçun 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası alan, yatırmadığı için 183 yıl hapis cezası olan hükümlü bulundu.

İHA | 20.06.2019 - 08:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Emniyet Müdürlüğü Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Yeni Mahalle 4332 Sokak'ta aranmasının olduğunu bildiği Alaattin T. (42) isimli şahsı durdurdu.

40 AYRI SUÇTAN ARANIYORDU

Şahıs sahte kimlik gösterip kendisinin Alaattin T. olmadığını ileri sürdü. Polis, şahsı polis merkezine götürerek hem parmak izini hem de GBT'sini kontrol etti. Yapılan parmak izi kontrolünde şahsın, Alaattin T. olduğu GBT kontrolünde ise çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebep olma, tüzel kişi sorumlusunun karşılıksız çek düzenlenmesi, resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve dolandırıcılık gibi 40 ayrı suçtan arandığı ve bu suçların 18'inden 1 milyon 312 bin 60 lira para cezası aldığı belirlendi.

Milyon liralık cezayla aranan şahıs Adana'da yakalandı

183 YIL HAPİS CEZASI ÇIKTI

Ayrıca şahsın bu parayı ödemediği, bu nedenle para cezasının 183 yıl hapis cezasına çevrildiği tespit edildi.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alaattin T., çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Milyon liralık cezayla aranan şahıs Adana'da yakalandı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

173
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

136
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

53
Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması

Meclis'te Kürtçe konuşma tartışması

101
ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

ABD S-400'e neden karşı olduğunu açıkladı

48
Evinin bahçesinde resmi izinle altın arıyor

Evinin bahçesinde resmi izinle altın arıyor

5
Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

Uyuşturucu bağımlısı 1'i polis 2 kişiyi bıçakladı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir