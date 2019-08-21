Milyon liralık Ferrari su birikintisinde mahsur kaldı

İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkilerken metrekareye 20 kilogram da yağış düştü.

SU BİRİKİNTİSİ OLUŞTU

Caddebostan’da Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde yağış nedeniyle su birikintisi oluştuğu görüldü.

Ferrari su birikintisinde mahsur kaldı VİDEO



FERRARİ MAHSUR KALDI

Değeri milyon lirayı aşan lüks bir Ferrari, oluşan su birikintisinde mahsur kaldı. Otomobili mahsur kaldığı yerden çıkarmak için yoğun çaba sarf edilse de başarılı olunmadı. Mahsur kaldığı yerden çıkarılan lüks otomobil vinç ile olay yerinden götürüldü.