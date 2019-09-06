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Milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon bilgileri sızdırıldı

Facebook sunucularındaki güvenlik açığı, milyonlarca kullanıcı verisinin sızmasına neden oldu.

DHA | 06.09.2019 - 09:12..
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Son yıllarda birçok veri ihlaline adı karışan Facebook, yeni bir skandala daha imza attı. Sunuculardan kaynaklı bir güvenlik açığı nedeniyle milyonlarca kullanıcının, gizli bilgileri internet ortamına aktarıldı. Bu bilgiler arasında kullanıcıların telefon numaraları da bulunuyor.

133 milyon ABD'de, 18 milyon İngiltere’de ve 50 milyon da Vietnam’da olmak üzere toplam 419 milyon kayıtlı kullanıcının, telefon numaraları korunmasız şekilde internete sızdı. Bu veri ihlali, Facebook sunucusunun bir şifre ile korunmamasından kaynaklandı.

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Söz konusu güvenlik açığı nedeniyle, milyonlarca Facebook kullanıcısının telefon numaralarına ulaşılabiliyor. Söz konusu telefon numaralarının ise kötü niyetli kişiler tarafından dolandırma amaçlı kullanılabileceği belirtildi.

FACEBOOK: VERİLERİ TEMİZLEDİK

Facebook sözcüsü Jay Nancarrow ise kullanıcıların telefon numaralarına erişimin kesilmesinden önce verilerin temizlendiğini belirti. Ancak bu verilerin, Facebook’tan ne zaman kim tarafından temizlendiği ve neden temizlendiği bilinmiyor.

Facebook, uzun bir süre yazılımcıların, kullanıcıların telefon numaralarına erişimini engellemişti. Ayrıca sitede, arkadaşların telefon numalarını aramasını daha zor hale getirmişti. Ancak  verilerin, sızdırılan veri tabanına geçtiğimiz ayın sonunda yüklendiği tahmin ediliyor.

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