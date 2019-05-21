Milyonlarca Instagram kullanıcısının bilgileri internette yayınlandı

Adının sık sık veri skandallarına karışmasıyla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Facebook, yeni bir skandala daha imza attı. Şirketin Instagram uygulamasını kullanan 49 milyon kullanıcının gizli bilgileri internet ortamına sızdı.

Amazon Web Servisleri tarafından barındırılılan bir veri tabanında şifresiz olarak ortaya çıkan kullanıcı bilgileri, Instagram'daki ünlülerin ve marka hesaplarının da bulunduğu 49 milyon kullanıcıyı kapsıyor.





BİRÇOK KULLANICI VERİSİ HERKESE AÇIK

49 milyon Instagram kullanıcısının gizli bilgileriyle dolu olan bu veri tabanı herkese açık durumda keşfedildi. Yani bu veri tabanına erişebilmek için herhangi bir şifre girmeniz gerekimiyor. Sızdırılan kullanıcı bilgilerinin içerisinde profil fotoğrafları, takipçi sayıları, hesapların doğrulanma durumu, e-posta adresleri, telefon numaraları ve kullanıcıların yaşadığı şehir bilgileri bulunuyor.

VERİ TABANININ KİME AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Siber güvenlik araştırmacısı Anurag Sen, Instagram kullanıcılarının gizli bilgileriyle dolu olan veri tabanını keşfettikten sonra TechCrunch şirketi kayıtları inceledi ve veri tabanının Hindistan'ın Mumbai kentinde bulunan bir sosyal medya pazarlama şirketi olan Chtrbox'a ait olduğunu ortaya çıkardı.

Chtrbox, çeşitli Instagram kullanıcılarıyla sponsorlu içerikler oluşturmak için iş birliği yapıyor. Şirketin kullanıcıların bilgilerini saklaması ise tamamen doğru fiyatlanlandırma politikasına dayanıyor. Şirket, kullanıcıların takipçi sayısı, hesap doğrulama bilgileri ve etkileşim sayısını göz önünde bulundurarak buna göre bir sponsorlu içerik bedeli talep ediyor. Söz konusu güvenlik ihlalinin ortaya çıkmasından sonra Chtrbox şirketi veri tabanını internetten tamamen kaldırdı.

INSTAGRAM'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Instagram konuyla ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu verilerin Instagram uygulamasından mı yoksa farklı kaynaklardan mı elde edildiğini araştırdıklarını ve bu bilgilerin nasıl herkese açık bir şekilde paylaşıldığını inceleyeceklerini belirtti.

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