Tekno 'on' 12.bölüm : ''Milyonlarca yıl önce Dünya üzerinde gerçekleşen 10 şey''

Dünya, insanlardan önce oldukça farklı bir yerdi. Şu anda yaşadığımız yer olan Dünya, milyonlarca yıl öncesinden bu yana inanılmaz değişikliklerden geçerek günümüzdeki haline geldi. Şimdi sizleri milyonlarca yıl geriye götürüp, Dünya üzerinde gerçekleşen 10 farklı değişikliğe göz atıyoruz.

1. DÜNYA'NIN HER YERİNDE DEV MANTARLAR VARDI

Yaklaşık 400 milyon yıl önce, Dünya'da bulunan ağaçlar, yalnızca insan beline gelecek kadar büyüyebiliyordu. Ancak o zamanlar Prototaksit ismi verilen dev mantarlar, Dünya'nın hemen hemen her bölgesinde görülüyor ve etkileyici uzunluklarıyla dikkat çekiyorlardı. (Prototaksitler, yaklaşık 430-350 milyon yıl önce Geç Silüriyen'den Geç Devoniyen dönemlerine kadar uzanan karasal fosil mantarları cinsi)

Günümüzde, bilim insanları yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde olan bu dev mantarların birçok bölgede fosil kalıntılarına rastladı.

2. GÖKYÜZÜ TURUNCUYDU VE OKYANUSLAR YEŞİLDİ





Bir zamanlar gökyüzü, şu anda gördüğümüz gibi mavi değildi. Yaklaşık 3.7 milyar yıl önce, okyanusların yeşil, kıtaların siyah olduğu ve gökyüzünün bulanık turuncu bir sis gibi göründüğü düşünülüyor.

Demir oluşumlarının okyanuslarda çözülmesiyle, suyun renginin yeşile döndüğü söyleniyor. Soğuk lavlarla kaplanan kıtalar ise, herhangi bir bitki örtüsünün bulunmaması nedeniyle daha siyah görünüyordu. 3.7 milyar yıl geriye gittiğimizde, o zamanlar havanın oksijen miktarı oldukça düşüktü ve bunun yerine metan gazı daha ağırlıktaydı. Güneş ışığı, bu metan gazlarıyla birleşerek turuncu bir görüntü oluşturuyordu.

3. DÜNYA ÇÜRÜK YUMURTA GİBİ KOKUYORDU

Yaklaşık 2 milyar yıl önce, Dünya'mız çürük yumurta gibi kokuyordu. O zamanlar denizlerde yaşayan ve deniz tuzuyla beslenen bakterilerin bir hayli fazla olması, bu kokunun ortaya çıkmasındaki en büyük neden olarak görülüyor. Bakteriler, denüz suyundaki tuzu emerek, karşılığında hidrojen sülfür salınımı yapıyor ve kötü koku oluşturuyordu.

4. DÜNYA MOR BİR ÖRTÜYLE KAPLIYDI

Bitkiler, yeryüzünde büyümeye başladığı zamanlarda yeşil değildi. Dünyadaki ilk yaşam formlarının, güneş ışığını biraz farklı bir şekilde emdiğine inanılıyor. Şu anki bitkilerin güneş ışığı için klorofil kullandığını düşünürsek, o zamanki bitkiler bunu biraz daha farklı şekilde yapıyordu. Bu nedenle 3 veya 4 milyar yıl önceki Dünya, uzaydan bakıldığında mor görünüyordu.

5. DÜNYA DEV BİR KARTOPUNU ANDIRIYORDU

Bilim insanları, 716 milyon yıl önce, Dünya'nın buzlarla kaplı olduğa dair kanıtlar elde etti. Hatta o zamanlar ekvator bölgesinde bile dev buzullar vardı. Bilim insanları Kanada'da bulunan eski buzul izlerini bularak aslında bunu kanıtladı. Kanada ile Ekvator bölgesinin ne alakası var diyebilirsiniz. Ancak 700 milyon yıl önce, Kanada'nın buzul kanıtları bulunan bölgesi, Ekvator'daydı.

6. 100 BİN YIL BOYUNCA DEVAM EDEN ASİT YAĞMURLARI VARDI

Yukarıda bahsettiğimiz karlı dönemin sonlarına doğru Dünya, kimyasal ayrışma denilen bir dönemden geçti ve ortaya çıkan asit yağmurları, 100 bin yıl boyunca gökyüzünden yağmaya başladı. Bu asit yağmurları öylesine şiddetliydi ki, yeryüzünü kaplayan dev buzları bile eritmeyi başardı. Aslında bu yağmurlar, Dünya için oldukça iyi bir haberdi. Yağmurlar, çeşitli besinleri okyanusa gönderdi ve deniz altı yaşamının canlanmasına katkı sağladı.

7. KUZEY KUTBU'NDA BUZ DEĞİL YAŞAM VARDI

Yaklaşık 50 milyon yıl önce, kuzey kutbu oldukça farklı bir yerdi. Eosen dönemi olarak adlandırılan bu dönemde, kuzey kutbunda buzlar yerine yeşil bitki örtüleri vardı. Azolla adında yeşil bir eğrelti otuyla dolu olduğuna inanılan kuzey kutbu, ayrıca birçok canlı türüne de ev sahipliği yapıyordu.

8. GÜNEŞ IŞIĞI, TOZLAR TARAFINDAN ENGELLENİYORDU

65 milyon yıl önce Dünya'ya düşen dev asteroitler nedeniyle dinozor neslinin tükendiği söyleniyor. Ancak bu asteroitler sadece dinozorların sonunu getirmedi, aynı zamanda oluşan etki nedeniyle Dünya'yı dev bir toz bulutu kapladı. Bu toz bulutu öylesine fazlaydı ki sülfürik asit stratosferde kaldı ve bulutların içine kadar girerek Güneş'in önünü tamamen kapadı.

9. SICAK MAGMA YAĞMURLARI VARDI

4 milyar yıl önce Dünya'ya isabet eden asteroitler nedeniyle Dünya, adeta cehennemi andırıyordu. Asteroitler nedeniyle ortaya çıkan ısı o kadar fazlaydı ki okyanuslardaki sular fokur fokur kaynayarak buharlaşıyordu. Bu nedenle Dünya'daki suların büyük bir kısmı buharlaşmış ve yerine sıcak ve dev kaya kütleleri gelmişti.

Daha da kötüsü, kayaların bir kısmı buharlaşarak Magnezyum oksitin atmosfere girmesine neden oldu. Daha sonra bu bileşenler, sıcak magma yağmurları halinde Dünya'ya yağdı.

10. HER YERDE DEVASA BÖCEKLER VARDI

Yaklaşık 300 milyon yıl önce Dünya, şu anda sahip olduğunun yaklaşık 2 katı kadar oksijene ev sahipliği yapıyordu. Bu durum,inanılmaz bir yaşam patlaması ortaya çıkmasına neden oldu ve bu sayede dev böcekler ortaya çıktı. Küçük böcekler, yoğun oksijenle baş edemeyerek evrimleşti ve dev böcekler meydana geldi.

Bilim insanları, o zamanlar yusufçuk böceklerinin bile şu anki martılar kadar büyük olduğunun fosil kalıntılarını buldu.

Tekno 'on' serimizin 12. bölümünün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde bambaşka 10 içerikle karşınızda olacağız. Aşağıdaki bağlantıdan Tekno 'on' serimizin bütün bölümlerine ulaşabilirsiniz.

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