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Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Türkiye'nin en büyük traktör fabrikasıyken, aile üyeleri arasındaki anlaşmazlık sonucunda kapısına kilit vurulan Uzel traktör fabrikası yağmalanıyor.

DHA | 19.06.2019 - 01:35..
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Bir dönem anadolunun en büyük traktör üretici olan Uzel firması, aile arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle atıl vaziyette bulunuyor. Öyle ki gelinen noktada fabrika hurdacıların gelir kapısı haline geldi.Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Güvenlikçilerin de maaşlarını alamaması nedeniyle iş bırakması sonucunda milyonluk fabrikada adeta yağmacılık yapılıyor.Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

PARÇA PARÇA SÖKÜLÜP GÖTÜRÜLÜYOR

Eyüpsultan Rami'de bulunan Uzel traktör fabrikası hurdacıların uğrak yeri oldu. Maaş alamayan güvenlikçilerin çekilmesiyle sahipsiz kalan fabrikanın milyonlarca liralık üretim bantları ve traktörler parça parça yağmalanıyor.Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Üretim bantları, traktörler, klimalar, torna makineleri, tezgahlar, masa, sandalyeler yerlerinden sökülererek hurdacılar tarafından götürülüyor. Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Milyonluk traktör fabrikasında yağma

"HARÇLIĞIMI ÇIKARIYORUM"

Tüm kapıları açık olan fabrikaya gelen yağmacılar topladıkları malzemeleri hurdacıya satıyor.Milyonluk traktör fabrikasında yağma

Parasız kaldığı zamanlar fabrikadan hurda topladığını belirten bir kişi, "Ben hurdacı değilim, demirci değilim, bir sabah buradan geçerken bir baktım 10-15 kağıtçı birden geçiyor. Ben de parasızdım o gün, bir girdim baktım herkes demir alıyor. Ben de başladım demir almaya, her gün bir sefer geliyorum harçlığımı alıyorum çıkıyorum. Genelde kağıtçılar geliyor. Suriyeliler, Pakistanlılar büyük motorları götürüyorlar. Bu üç dört aydır devam ediyor. Hiç bir güvenlik önlemi yok terk edilmiş durumda" dedi

 









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