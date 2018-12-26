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Mimar Sinan'ın 470 yıllık hamamı yıkılmaya yüz tuttu

Mimar Sinan'ın Eyüpsultan'da inşa ettiği Çömlekçiler Hamamı, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

AA | 26.12.2018 - 12:18..
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Mimar Sinan'ın 470 yıllık hamamı yıkılmaya yüz tuttu

Akarçeşme Hamamı veya Dere Hamamı olarak da bilinen eser, Kanuni Sultan Süleyman'ın, genç yaşta vefat eden oğlu Şehzade Mehmet için yaptırdığı Şehzade Camisi'ne gelir olarak inşa edildi.

AYDINLIK HAMAM NİTELEMESİ

Hamamın 1544-1548'de yapıldığı düşünülürken, Evliya Çelebi hamamın bulunduğu mahalleyi anlatırken "Hoş havalı bir hamam var ki, bölgenin bütün halkına açık, aydınlık bir hamamdır" ifadelerini kullanır.

BAKIMA MUHTAÇ

Yine Evliya Çelebi, Çömlekçiler Mahallesi'ni anlatırken, ana caddenin iki yanında her meslek grubundan esnafın yüzlerce dükkanından bahseder.

Hamam, 1980'li yılların sonuna kadar hizmet verirken, daha sonra kapatıldı ve bugünkü atıl durumuna geldi.

Mimar Sinan'ın 470 yıllık hamamı yıkılmaya yüz tuttu


BÜYÜK BÖLÜMÜ DÜKKANLARLA KAPATILDI

Hamamın, Abdurrahman Şerefbey Caddesi'ne bakan yüzünün büyük bölümü, birkaç metrekarelik dükkanlarla kapatılırken, duvarlarında ve iç kısmında bazı işletmelerce kurulan havalandırma bacalarının oluşturduğu kötü görüntü, duvarlarına katılan uydu antenleri dikkati çekiyor.

DUVARLI YIKILDI

Hamamın bulunduğu alana ve içine girmek mümkün değilken, yapının duvarlarının önemli bir kısmının yıkıldığı, kalan kısımlarının ise çökmeye yüz tuttuğu görülüyor.

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