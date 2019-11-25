Mimar Sinan’ın hamamı için 2,5 milyon dolar isteniyor

İstanbul Balat'ta bulunan 1582 yılında 3. Murad'ın annesi Nurbanu Sultan tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan Ayakapı Hamamı, satılık ilanı ile görenlerin dikkatini çekiyor.

Hamamın son durumu, havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. 437 yıllık tarihi eser için istenen bedel ise 2,5 milyon dolar.

AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYOR

Mimar Sinan’ın günümüze ulaşmış ve halen ayaktaki nadir eserlerinden biri olan Ayakapı Hamamı, 1947'de kereste deposu olarak kullanılmaya başlanmış. Kubbesinin ve duvarlarının bir bölümü yıkılmış olan tarihi hamam, yıllara meydan okurcasına ayakta durmaya çalışıyor.

HAMAMIN BİR KISMINDA OTO BAKIM SERVİSİ VAR

Hamamın içinin bir kısmı, bugün oto bakım servisi olarak hizmet veriliyor. Bir kısmı ise kereste deposu olarak kullanılıyor. Hamamın içerisinde beton bir yapı inşa edilmiş ancak o da zamanla çürümeye yüz tutmuş. Hamamın bazı kısımlarında da çöp yığınları bulunuyor.

İLANI GÖRENLER ŞAŞKINLIK YAŞIYOR

Satılık hamam ilanını gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını dile getirdi. Birçok kişi, hamamın satılmasının doğru olmadıklarını ve restore edilmesi gerektiğini ifade etti. Çocukluğunun hamam çevresinde geçtiğini söyleyen Aslan Engin Altıpat, “Bence tarihi dokusu ile kalması lazım. Hamamın satılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben çocukken arkadaşlarımla beraber, hamamı üstünde uçurtma uçuruyordum. Restore edilmesi gerekiyor.” dedi.

"ETİK DEĞİL"

Tarihi hamamın yakınında 10 yıldır esnaf olarak çalışan Seyfettin Balekoğlu, “Bu tarihin satılık olması normal ve etik değildir. Burayı alan zaten anıtlar kurulu ile karşılaşacak ve istediği gibi kullanamayacaktır. Burayı sadece hamam olarak işletebilirsiniz.” diye konuştu.

'DEVLET ALSIN, RESTORE ETSİN'

Turist rehberliği yapan Ensar İslamoğlu da, “Otobüs ile geçerken asılan satılık ilanını görünce fark ettim. Hiç iyi karşılamıyorum, burasının satılmasını. Tarihi yerlere gösterilen önemin buraya da gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum. Restore edilip, halkımızın kullanımına sunulması gerekiyor. Devletin veya belediyenin para verip satın alması daha doğru olur.” şeklinde konuştu.

"TARİHİMİZ SATILMASIN"

Murat Onay ise “Satılmasını istemiyorum. Devletin burayı restore etmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarihimizin satılmaması gerekiyor. Restorasyon yapılırsa, vatandaşlar ziyaret edebilir.” ifadelerini kullandı.