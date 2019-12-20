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Minbere çıkan şahsı polis indirdi

Edirne’de bir şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Selimiye Camisi'nde bulunan minbere çıktı. Şahsın uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri polis ekiplerine haber verdi.

İHA | 20.12.2019 - 14:36..
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Edirne’de, cuma namazı öncesi Selimiye Camisi'nde ilginç bir olay yaşandı.

30’lu yaşlarda olan O.T. isimli şahıs, henüz belirlenemeyen bir sebeple camiye gelerek, minbere çıktı.

Minbere çıkan şahsı polis indirdi

POLİS GELDİ

O.T.'nin uzun süre minberden inmediğini fark eden cami görevlileri, polis ekiplerine haber verdi. Camiye gelen polis ekipleri uzun bir süre minberde oturan O.T. ile inmesi yönünde sohbet etti. Bu sırada Selimiye Camisi, güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 2 saat boyunca ziyarete kapatıldı. Minberde oturan şüpheli şahsın yanına çıkan polis ekipleri, O.T.'yi inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Minbere çıkan şüpheli bir şahıs Selimiye'yi ziyarete kapattı İZLE

"GEL BERABER DUA EDELİM"

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, titizlikle şahsı ikna etmeye çalışırken, ‘gel beraber dua edelim’ telkinlerinde dahi bulundu. Minberden indirilen şüpheli şahıs, önce sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Minbere çıkan şahsı polis indirdi

Soruşturma sürüyor.

Minbere çıkan şahsı polis indirdi

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