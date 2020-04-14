Mindful beslenme nedir

Mindful beslenme, "mindfulness" kavramının beslenme ayağını oluşturur.

Mindfulness (bilinçli farkındalık) ise şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek anlamına gelir.

Mindful beslenme, besinlerle olan ilişkimizi, yemek yerken farkında olmadığımız otomatik sürecimizi fark etmemizi sağlar.

Daha sağlıklı, faydalı ve ihtiyacımız kadar olan besini tüketmemize yardımcı olur.

BESİN SEÇİMİ İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURUR

Bu beslenme türü yemeğin; renk, koku, tat, sıcaklık gibi özelliklerinin derinden deneyimlememizi önerir.

Açlık ve tokluk sinyallerine olan duyarlılığı artırma yoluyla, besinlerle olan seçimlerimizin farkına varmamızı sağlar.

MİNDFUL BESLENME YÖNTEMLERİ

Vücudunuzu iyi dinlemeli ve aç olmadan yemek yememelisiniz. Yemeği hızlı yemek yerine yavaş bir şekilde ve sakin bir ortamda oturarak yemeye özen gösterebilirsiniz.

Yalnız ve rastgele zamanlarda yemek yemekten kaçınmalısınız. Çünkü diğer insanlarla birlikte yemek yemek yavaşlamanızı ve besinlerden daha fazla zevk almanızı sağlar.

NEDEN MİNDFUL BESLENMELİYİZ?

Sadece bedeni değil ruhu da besler.

Kilo kontrolü sağlar.

Pratik yaptıkça daha kolay ve eğlenceli beslenme alışkanlıkları sunar.

Beslenme ile ilgili düşüncelerin, duyguların ve davranışların farkına varmamızı sağlar.