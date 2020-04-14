taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7951
Euro
7.4488
Altın
1731.48
Borsa
97973.73
Gram Altın
378.242
Bitcoin
46717.51

Mindful beslenme nedir

Bu beslenme türü sağlıklı, doğru ve düzgün beslenme anlamına gelir.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Mindful beslenme nedir

Mindful beslenme, "mindfulness" kavramının beslenme ayağını oluşturur.

Mindfulness (bilinçli farkındalık) ise şimdiki an içerisinde gerçekleşenlere dikkat etmek, bu dikkatin niteliğini fark etmek anlamına gelir.

Mindful beslenme, besinlerle olan ilişkimizi, yemek yerken farkında olmadığımız otomatik sürecimizi fark etmemizi sağlar.

Daha sağlıklı, faydalı ve ihtiyacımız kadar olan besini tüketmemize yardımcı olur.

BESİN SEÇİMİ İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURUR

Bu beslenme türü yemeğin; renk, koku, tat, sıcaklık gibi özelliklerinin derinden deneyimlememizi önerir.

Açlık ve tokluk sinyallerine olan duyarlılığı artırma yoluyla, besinlerle olan seçimlerimizin farkına varmamızı sağlar.

Mindful beslenme nedir

MİNDFUL BESLENME YÖNTEMLERİ

Vücudunuzu iyi dinlemeli ve aç olmadan yemek yememelisiniz. Yemeği hızlı yemek yerine yavaş bir şekilde ve sakin bir ortamda oturarak yemeye özen gösterebilirsiniz.

Yalnız ve rastgele zamanlarda yemek yemekten kaçınmalısınız. Çünkü diğer insanlarla birlikte yemek yemek yavaşlamanızı ve besinlerden daha fazla zevk almanızı sağlar.

Mindful beslenme nedir

NEDEN MİNDFUL BESLENMELİYİZ?

Sadece bedeni değil ruhu da besler.

Kilo kontrolü sağlar.

Pratik yaptıkça daha kolay ve eğlenceli beslenme alışkanlıkları sunar.

Beslenme ile ilgili düşüncelerin, duyguların ve davranışların farkına varmamızı sağlar.

Mindful beslenme nedir

İlginizi Çekebilir
Lima sendromu nedir
Stockholm sendromunun aksine, rehin alan kişinin, rehinesine sempati geliştirmesiyle ortaya çıkan duruma verilen isimdir.
Takımyıldız nedir
Gökyüzünde farklı şekillerde görünen takımyıldızlar, isimlerini mitolojik kahramanlardan alır.
Kaprolali nedir
İstemeden veya kontrolsüz şekilde küfürlü konuşmaya, uygun olmayan sözcükler kullanmaya kaprolali denir.
Bouba Kiki etkisi nedir
Sesler ve şekiller arasındaki bağlantının tesadüfen olmadığını kanıtlayan etkiye verilen isim, Bouba Kiki etkisidir.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Lyme hastalığı nedir
Lyme hastalığı nedir
1
Erken seçim nedir
Erken seçim nedir
0
Afonija nedir
Afonija nedir
0
Kurdeşen nedir
Kurdeşen nedir
6
Bipolar bozukluk nedir
Bipolar bozukluk nedir
2
Sommelier nedir
Sommelier nedir
0
Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız
Sigarayı bırakmak için ne yapmalıyız
20
[+] Görüş bildir