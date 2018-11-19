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Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu

Dindar insanları aşağılayan konuşmaları yüzünden Türkiye'de büyük tepkilere neden olan Mine Kırıkkanat, Fransız televizyonunda aynı hakaretleri sürdürdü.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 14:45..
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Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu

Gazeteci Mine Kırıkkanat, "Atatürk benim ilahım diyorum. Hiçbir kusurunu görmediğim gibi Atatürk'e artık tapıyorum." ifadelerini kullandıktan sonra büyük tepki almıştı.

NEFRET KONUŞMASINI BU KEZ FRANSIZCA YAPTI

Fransız televizyon kanalı TV5 Monde'a konuk olan Mine Kırıkkanat nefret dolu açıklamalarını Fransızca olarak sürdürdü.

Programda kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini söyleyen Mine Kırıkkanat, Türkiye'de ifade özgürlüğünden söz etti.

Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu VİDEO

YİNE DİNDAR İNSANLARI HEDEF ALDI

Ayrıca programda burada yazamayacağımız bir hakareti daha dile getirildi. Mine Kırıkkanat konuşmasında yine dindar insanları hedef aldı.

Mine Kırıkkanat Fransız televizyonuna konuştu

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