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Mine Koraş Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alındı

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan İYİ Partili Mine Koraş gözaltına alındı.

İHA | 29.03.2019 - 21:47..
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İYİ Parti Pendik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Mine Koraş hakkında, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar sebebiyle Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET SUÇLAMASI

Mine Koraş, Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Koraş ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

AK Parti broşürleri dağıtan genci videoya çekerek rencide etmeye çalışan Koraş, bu görüntülerin sosyal medya üzerinden yayılmasıyla büyük tepki toplamıştı.

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