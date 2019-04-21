Minibüs çarşı iznine çıkan askerlere çarptı: 2 yaralı

Eğirdir-Isparta Karayolu üzerindeki Babasultan mevkiinde kaza meydana geldi. İddiaya göre, Durmuş G. yönetimindeki Şarkikaraağaç seferini yapan minibüs, Eğirdir Müftülük binası önünde Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndan çarşı iznine çıkan Emre K. ve Tahsin E. isimli askerlere çarptı. Çalışma bulunan ve tek şeride düşen yolda kaza sonucu Tahsin E. hafif şekilde yaralanırken, Emre K. ise ağır yaralandı.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları hastaneye sevk etti. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Emre K.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsünün ise gözaltına alındığı öğrenildi.



