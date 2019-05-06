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Minibüs faresi daha fazla kaçamadı

İstanbul'da, aylardır minibüse binen yolcuları soyan hırsız, bu kez bir başka hatta hırsızlık yaparken yakalandı. Minibüs faresinin hırsızlık yaptığı o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 06.05.2019 - 10:46..
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Ocak 2018’den bu yana İstanbul Bağcılar’da ‘yolcu’ kılığında bindiği minibüslerde organize şekilde yankesicilik, tantanacılık ve gasp yapan bir kişi, artan şikayet üzerine takibe alındı.

POLİS MİNİBÜSE BASKIN DÜZENLEDİ

Suç duyurusu üzerine yolcu minibüslerindeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, S.İ. (34) adlı yankesicinin eşkâlini belirledi. Geçtiğimiz günlerde şüphelinin bindiği minibüse baskın düzenleyen polis, zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık olayları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da yankesicinin minibüste hırsızlık anı İZLE

TUTUKLANDI

Bağcılar’da çeşitli hatlarda yolcu taşıyan minibüslere ‘müşteri’ kılığında binen yankesicinin, 4 ayrı hırsızlık olayı ortaya çıkarıldı. Yolcuların para, cep telefonu ve kıymetli evraklarını yankesicilik yöntemi ile elde ettiği ileri sürülen S.İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Minibüs faresi daha fazla kaçamadı

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