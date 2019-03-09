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Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

Sultanbeyli’nde bir minibüs, park halinde bulunan hafriyat kamyonuna çarptı, 1 yaralı var.

İHA | 09.03.2019 - 09:08..
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Olay, Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Fatih bulvarında meydana geldi. Minibüs, park halindeki hafriyat kamyonuna çarptı ve kazada minibüs sürücüsü yaralandı.

Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

MİNİBÜS HAFRİYAT KAMYONUNA ÇARPTI

İddiaya göre Ercan Öztaş yönetimindeki 34 RMT 78 plakalı minibüs bulvar üzerinde seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir nedenle park halinde bulunan, 34 KM 0183 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile minibüs şoförü Ercan Öztaş araç içerisinde sıkıştı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen 112, polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs içerisinde sıkışan Öztaşı çıkartarak ambulansa bindirildi. Öztaş, Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Minibüs hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: 1 yaralı








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