taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.759
Euro
6.417
Altın
1527.06
Borsa
97149.04
Gram Altın
282.791

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Düğün çıkışı minibüs saman yüklü kamyona çarptı, 4 ağır 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı. Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçtı.

İHA | 24.08.2019 - 01:46..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Diyarbakır Silvan karayolu 20. kilometrede kaza meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre 21 KE 375 plakalı minibüs Hani ilçesinden Diyarbakır’a düğün için gelmişti. Düğün çıkışı Hani ilçesine geri dönmekte olan minibüs sürücüsü Aydın Gelmez, saman yüklü kamyona arkadan çarptı.

8 KİŞİ YARALANDI

Saman yüklü kamyon olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan Esma Erdem, Nurşin Gelmez, Şevin Erdem ve Songül gelmez ağır yaralanırken sürücü Aydın Gelmez ve isimleri öğrenilemeyen 3’ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen ambulanslar yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırırken araçta kaza yapan araçta bulunan Şevin Erdem ve Nurşin Gelmez ise sıkıştı. Sıkışan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken kaçan saman yüklü kamyonun bulunması için operasyon başlatıldı. Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır'da minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den YPG'ye yardıma devam

ABD'den YPG'ye yardıma devam

106
Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

Trump'tan Çin ürünlerine vergi yükseltme kararı

1
Hatay'da düğünde oynama kavgası

Hatay'da düğünde oynama kavgası

16
Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

Uyuşturucu üretilen eve operasyon: 2 gözaltı

1
Diyarbakır minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

Diyarbakır minibüs ile kamyon çarpıştı: 8 yaralı

0
Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı

0
Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir