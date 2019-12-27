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Minibüs şoförü, hemzemin geçitteki bariyeri söktü

Afyonkarahisar'da, hem kendinin hem de yolcuların canını tehlikeye atan minibüs şoförünün görüntüleri ortaya çıktı.

DHA | 27.12.2019 - 18:03..
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Afyonkarahisar'da, bir minibüs şoförü, tren geçişi olacağı için kapanan hemzemin geçitteki bariyeri söküp, aracı rayların üzerinden karşı tarafa sürdü.

Afyonkarahisa'da minibüs şoförü hemzemin geçitin bariyerini söktü VİDEO

BARİYERİ SÖKÜP YOL KENARINA ATTI

Bariyeri yerinden söküp yol kenarına atan adam, ardından da geçiş yapmak için bekleyen diğer araçların sürücülerine yollarına devam etmelerini söyledi.

Minübüsteki yolcuların canını hiçe sayan şoförün o anları, başka bir kişinin cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Minibüs şoförü, hemzemin geçitteki bariyeri söktü

Minibüs şoförü, hemzemin geçitteki bariyeri söktü

Minibüs şoförü, hemzemin geçitteki bariyeri söktü

Minibüs şoförü, hemzemin geçitteki bariyeri söktü


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