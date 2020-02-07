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Minibüs şoföründen örnek davranış

Pendik-Kadıköy hattında bindiği minibüste pasaport ve paralarının olduğu çantasını unutan Kazakistan uyruklu kadının yardımına minibüs şoförü koştu.

İHA | 07.02.2020 - 11:39..
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İstanbul Pendik-Kadıköy minibüs hattında yolculuk eden Kazakistan uyruklu kadın, içerisinde 2 bin 200 TL ve pasaportunun bulunduğu çantasını minibüste unuttu.

DERNEĞE TESLİM ETTİ

Minibüste yolculuk eden başka bir yolcu, unutulan çantayı fark ederek şoför Erol Akturan’a verdi. Şoför Akturan, çantanın sahibine ulaşmak için çantada bir telefon aradıysa da bulamadı. Ardından çantayı, minibüsçüler derneğine teslim etti.

Minibüste bulduğu pasaport ve parayı kadına geri verdi İZLE

TAKDİR TOPLADI

Dernek mensupları da çantanın sahibine ulaştı. Çantasını kaybettiği için endişe duyan Kazakistan uyruklu kadın, pasaportu ve parasına tekrar kavuşunca rahat bir nefes aldı. Minibüs şoförü Erol Akturan, bu örnek davranışı ile takdir topladı.

Minibüs şoföründen örnek davranış

"İÇİNİ KURCALAMADIK"

Olay hakkında konuşan minibüs şoförü, “Vatandaş çantasını burada unuttu. Başka bir vatandaş da çantanın unutulduğunu söyledi. İçini açmadan çantayı bana teslim etti. İçini kurcalamadan derneğimizdeki arkadaşlara teslim ettim. İçinde bir miktar para ve pasaport varmış. Vatandaşa teslim ettik. Kaybolmadığı için bize teşekkür etti.” dedi.

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