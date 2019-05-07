Minibüs şoförünün 'pes' dedirten sorumsuzluğu, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

HEM TELEFONLA KONUŞTU HEM DE ARACI DİRSEĞİYLE SÜRDÜ

E-5 karayolu Maltepe mevkisinde seyir halinde olan Gebze-Harem hattı minibüsünün şoförü, sorumsuz tavırlarıyla ’pes’ dedirtti. Seyir halindeyken telefonla konuşan minibüs sürücüsü, bir eliyle konuştuğu telefonu tutarken bir dirseğiyle de direksiyonu kontrol etti. Minibüste taşıdığı yolcuların canını hiçe sayan sürücü, adeta olası bir faciaya davetiye çıkardı.

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

O anlar minibüsteki bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından minibüs sürücüsüne tepkiler yağdı. Görüntülerde minibüs sürücüsü, yolda seyir halindeyken telefonla konuşuyor ve dirseğiyle de direksiyonu kontrol ediyor.

Maltepe'de minibüs şoförünün tehlikeli yolculuğu