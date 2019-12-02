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Minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti

Minibüse binen iki kardeş, "Tehlikeli araç kullanıyorsunuz, korkuyoruz" diyerek uyardıkları şoförden dayak yedi.

İHA | 02.12.2019 - 09:52..
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Minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti

Esenyurt Piri Reis Mahallesi, Koza Mahallesi mevkiinden 34 TMG 66 plakalı minibüse binen Mine M. (21) ile Kübra Kısaboy (26), yolculuk esnasında minibüs sürücüsünün, aşırı agresif ve hızlı araç kullanmasından şikayet ederek defalarca şoförü sözlü olarak uyardı.

BAŞKA ŞOFÖRLERLE TARTIŞTI

Genç kızların uyarılarını dikkate almayan şoför, aynı şekilde aracını kullanmaya devam etti. Bu sırada iddiaya göre; minibüs şoförü, trafikte birkaç kez başka araç şoförleriyle de tartışarak, minibüs içerisindeki yolcuları tedirgin etti.

İstanbul'da minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti ViDEO

TEPKİ GÖSTERDİ DİYE SOKAK ORTASINDA DARBEDİLDİ

Gergin geçen yolculuğun ardından gidecekleri yere ulaşan genç kızlar, minibüsten indi. Minibüs hareket edeceği sırada genç kızlardan Mine M., açık olan minibüs penceresinden “Çok lanet bir minibüsçüsün.” diyerek tepkisini gösterdi.

Minibüs sürücüsü, verilen bu tepkiye sinirlenerek aracını durdurup genç kızların peşinden koştu. Kaldırım üzerinde kızları yakalayan minibüs şoförü, genç kızları darbetti.

Minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti

KIZLAR MİNİBÜSÇÜDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşadıkları şoku atlatmakta güçlük çekerek gözyaşlarına boğulan genç kızlar, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızların şikayetçi olması üzerine polis merkezine götürdü. Polis, saldırgan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti

"BENİ BURADA DÖVDÜ, AYIRMAYA ÇALIŞANLARI DA TEHDİT ETTİ"

Olayın ardından polisi bekleyen genç kızlar, “Minibüse binerek geliyorduk, o kadar hızlı sürüyordu ki, yaşlı bir amcaya küfür ederek az kalsın dövüyordu. Sonra inerken bende sinirlendim, çok lanet bir sürücüsünüz dedim. Arabayı burada durdurdu, geldi beni burada hakaret ederek dövdü. Ayıranları da tehdit etti, 'Seni doğrarım' dedi.” diyerek yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Minibüsçü aracından inen genç kızları darbetti

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