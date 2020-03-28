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Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde

Koronavirüs salgını nedeniyle toplu taşımada yolcu sayısının yarıya düşürülmesi uyarısına Esenyurt’ta ki bazı minibüsler uymadı.

İHA | 28.03.2020 - 14:59..
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Türkiye'de alınan önlemler arasında toplu taşıma araçlarına binecek yolcu sayısının az olması da yer alırken, bazı minibüs şoförleri bu yasağa uymadı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde belediyeye bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, minibüsleri tek tek durdurarak yasal uyarılarda bulundu.

"O ZAMAN ÇALIŞMAMAMIZ LAZIM, KURTARMAZ BU ŞEKİLDE"

Yasal uyarının üstüne yolcu alan bir minibüs şoförü, "Bu şekilde devam edemeyiz" dedi. Kendisine sosyal mesafe kuralı hatırlatılan sürücü, "O zaman çalışmamamız lazım bizi kurtarmaz bu şekilde" dedi.

Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde

"HALK DURAKLARA YIĞILIR"

Dolu olan minibüsten inen bir yolcu ise "Esenyurt'tan gelen her minibüs 7 yolcunun üstünde geliyor. Halk duraklara yığılır bu şekilde olursa. Ek bir ödeme falan da yapılabilir minibüsçülere" diye konuştu.

Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde

Minibüsçüden tepki: Bizi kurtarmaz bu şekilde

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