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Manisa'da minibüsçülerin bıçak ve levyeli kavgası

Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri arasında bıçak ve levyeli kavga çıktı. Yolcularından biri, korku dolu anları cep telefonu ile kaydetti.

İHA | 03.09.2019 - 15:38..
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Manisa'nın Kula ile Salihli ilçeleri arasında yolcu taşımacılığı yapan iki rakip firma sürücüleri, birbirlerinin yolcularını aldıkları gerekçesiyle tartışmaya başladı.

BİRİ LEVYE İLE DİĞERİ BIÇAKLA SALDIRDI

Minibüs içerisinde yaşanan tartışma bir anda büyürken, dışarıda bulunan sürücüler de kavgaya dahil oldu. Bu sırada dışarıda bulunan sürücülerden bir tanesi elindeki levye ile şoför koltuğunda oturan sürücüye vurmaya başladı.

Minibüsçülerin bıçak ve levyeli yolcu alma kavgası İZLE

SÜRÜCÜLERİ SAKİNLEŞTİRMEK YOLCULARA DÜŞTÜ

Saldırıya maruz kalan sürücü de kendisine vuran kişiye, bıçak çekerek karşılık verdi. Kavga sırasında minibüsteki yolcular, korku dolu sözlerle sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi. Bir yolcunun adliye personeli olduğunu belirtmesi ve sürücüleri uzaklaştırması sonrası minibüs, yoluna devam etti.

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