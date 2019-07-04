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Minibüsçülerin yolcu yarışı

İstanbul'da minibüsü daha fazla doldurabilmek için birbiriyle yarışan iki sürücü, aracın içindeki yolcuların canını hiçe saydı.

İHA | 04.07.2019 - 09:16..
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Maltepe Küçükyalı’da minibüs yolunda seyir halinde olan, içi yolcu dolu iki minibüsün sürücüleri yolcu kapmak için adeta yarış yaptılar.

DİREKSİYONU ÜZERİNE KIRDI

Minibüs sürücüleri trafiğin yoğun olduğu yolda diğer sürücülere aldırmadan gaza basarak hızla ilerledi. Ardından minibüs sürücüsü, yolcuların canını hiçe sayarak diğer minibüsün üzerine sürdü.

Minibüs sürücüleri, yanlarından geçmekte olan araçların önüne aniden direksiyon kırarak trafikte tehlikeye sebep oldular. Sürücüler bu tehlikeli hareketleri ile hem minibüsteki yolcuların hem de yoldaki diğer sürücülerin canlarını tehlikeye attı.

Minibüsçülerin yolcu yarışı

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