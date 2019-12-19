Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

1 Edirne'de askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı Keşan ilçesinde askeri kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak demir bariyere çarptı. Hastaneye kaldırılan askerlerin, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 Ünlü şarkıcının 42 milyonluk yatı kül oldu Dünyaca ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin lüks yatı yanarak battı. 45 milyon TL değerindeki yatın kül olduğu yangında can kaybı olmazken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 Balıkesir Belediye Başkanı'ndan itiraf gibi açıklama Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan, makam sahibi olmak için imam hatipli ve Trabzonlu olma itirafı geldi.

4 Eşe atılan kül tablası silah sayıldı Yargıtay, yaşanan tartışmada bir kişinin eşine attığı kül tablasını silah sayarak verilen cezada artırım yapılmasına hükmetti.

5 Arjantin'de insanlık dışı faul Arjantin'de bir alt lig maçında yapılan insalık dışı faul izleyenleri şok etti.

6 Hükümet-İBB arasında 'Kanal İstanbul ve rant' tartışması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'un 'rant projesi' olduğunu söylerken Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise; ranta izin vermediklerini, bu projede de vermeyeceklerini söyledi.