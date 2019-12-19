Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk adındaki genç, dershaneye gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı.
Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle aniden fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen gence, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiperi tarafından, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.
Öte yandan, kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk’ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.
Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü ViDEO