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Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

Antalya'da, dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İHA | 19.12.2019 - 10:30..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde, üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk adındaki genç, dershaneye gitmek için yol kenarında minibüs beklemeye başladı.

Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle aniden fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen gence, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Daha sonra sağlık ekiperi tarafından, Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

Öte yandan, kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk’ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü ViDEO

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü

Minibüse yetişmek isterken, ölümden döndü


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