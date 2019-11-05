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Minibüsle kaçırılan kızı otobüs kurtarmaya çalıştı

Genç kızın minibüse konarak kaçırılmasıyla, özel halk otobüsüne atlayan kızın yakını kurtarma çalışması başlattı.

İHA | 05.11.2019 - 09:47..
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Sancaktepe’de meydana gelen olayda, Recep Ç. isimli şahıs, genç bir kızı zorla minibüse bindirerek kaçırdı.

Kızın yakını da özel halk otobüsüne binerek, şoföre minibüsü takip etmesini söyledi. Kızın kaçırıldığı minibüs, özel halk otobüsü tarafından Sultanbeyli Hasanpaşa Mahallesi’ne kadar takip edildi.

YOLCULAR "EVİMİZE GİDECEĞİZ" DİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Bu sırada otobüsteki bazı yolcuların, kaçırılan kızı kurtarmaya çalışan otobüs şoförüne ‘evimize gideceğiz’ diyerek tepki gösterdiği görüldü. Otobüs sürücüsü, amansız takip sonucunda minibüsün önünü kesti. Kızın yakını ile otobüsteki vatandaşlar, durdurulan minibüse hamle yaptılar.

Minibüsle kaçırılan kızı halk otobüsüyle kurtarma operasyonu ViDEO

Minibüsle kaçırılan kızı otobüs kurtarmaya çalıştı

VATANDAŞLAR MİNİBÜSÜN CAMINI YUMRUKLADI

Şahıs minibüsle tekrar kaçmaya başlarken, vatandaşlar minibüsün camını yumruklayarak durdurmaya çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine polis, kaçırılan kızı kurtarmak için çalışma başlattı. Daha sonra yakalanan şahsın, tutuklandığı belirtildi.

Minibüsle kaçırılan kızı otobüs kurtarmaya çalıştı

Minibüsle kaçırılan kızı otobüs kurtarmaya çalıştı

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