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Minibüsle köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı işçi servisinin kontrolden çıkıp devrilmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

İHA | 27.12.2018 - 03:37..
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Kocaeli Çayırova'da önüne köpek çıkan seyir halindeki servis minibüsü, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün ani manevrası sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan arasın yol kenarına devrilmesi sonucu araç içindeki 7 işçi yaralandı.

Minibüsle köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Araç içindeki işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkılştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 7 yaralı çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Minibüsle köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

Minibüsle köpeğe çarpmamaya çalışırken kaza yaptı

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