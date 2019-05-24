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Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

Mersin’de üzeri kirli diye yolcu minibüsünde koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli çocuk, yaşadığı o anları anlattı.

İHA | 24.05.2019 - 12:04..
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Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

Mersin Erdemli'de bir yolcu minibüsüne binen ancak üzeri kirli olduğu için koltuğa oturtulmayan 12 yaşındaki Suriyeli Muhammed H.’ye, minibüse bindikten sonra şoförün değil, bir başkası tarafından müdahalede bulunulduğu tespit edildi.

Yorgunluktan uyuduğunu, yaşadıklarının kendisini çok üzdüğünü dile getiren Muhammed H., okumak istediğini de söyledi.

“PARASINI VERDİM DEDİM”

Muhammet o anları anlattı; "Adam bana 'İşaret ettiğim yere otur' dedi. Neden dedim. 'Elbisen kirli' dedi. Bir şey olmaz dedim, parasını verdim dedim, ama adam ısrar etti, illa yere oturmamı istedi. Ben de oturdum. O zaman da uykum geldi, yattım." dedi.

Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

Mersin’de minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu ViDEO

“ELBİSEMİN YAĞ OLDUĞUNU, KİRLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Bütün olan bitenin 'değnekçi' diye tabir edilen kişiyle gerçekleştiğini ifade eden Muhammed H., "Bu kişi koltuğa oturduğum halde çağırdı, yere oturttu. Burada oturacaksın dedi. Elbisemin yağ olduğunu, kirli olduğunu söyledi. Parasını verdiğim halde niye böyle yaptı anlamadım. Bir kadın da benim yerde fotoğrafımı çekmiş. Niye çekiyor ki, yanı boştu, yanına beni niye oturtmadı." diye konuştu.

Minibüste koltuğa oturtulmayan çocuk konuştu

“EKMEĞİMİ ARIYORUM, NEREDE İŞ BULSAM GİDİYORUM”

Muhammet H., "Belirli bir yerde çalışmıyorum. Ekmeğimi arıyorum, nerede iş bulsam gidiyorum. Biz 4 kardeşiz. Ben en büyükleriyim. 6 yıldır buradayım. Babam hasta, ameliyat oldu. Kendisi asansör ustası. Düştü, yaralandı, ameliyat oldu. 1 senedir çalışmıyor. Okula gidiyordum, 2 sene okudum ama 1 yıldır gidemiyorum." dedi.

YARDIM BEKLİYOR

Ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiren Muhammed H., "Allah razı olsun Türkiye'ye geldik. Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür ediyorum. Bana yardım eli uzatırlarsa okumak isterim. Babam kaza sonucu ameliyat olduğu için 1 senedir oturuyor. Bize yardım etseler çok sevinirim." şeklinde konuştu.

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