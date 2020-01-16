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Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Sakarya'da yolcu taşıdığı sırada multimedya sisteminden okey oynayan minibüs sürücüsü L.K.'nin ehliyetine el konuldu.

DHA | 16.01.2020 - 07:26..
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Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Kocaali ile Adapazarı ilçeleri arasında yolcu taşıyan L.K., minibüsünü kullanırken, multimedya sistemi üzerinden okey oynadı. L.K.'nin okey oynadığı anlar bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medya paylaşıldı.

Minibüs sürücüsü direksiyon başında okey oynadı

PARA CEZASI ALDI, EHLİYETİNE AL KONULDU

Hareket halindeyken yolcuların hayatını hiçe sayarak okey oynayan sürücünün yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, L.K. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçundan adli işlem başlattı. L.K.'ye idari para cezası uygulanarak, ehliyetine el konuldu.

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

Minibüste okey oynayan sürücünün ehliyetine el konuldu

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