Minibüste sıkışan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

Adana'da park halindeki minibüsün altından kedi sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerden görevli bir polis memuru aracın altına girerek kediyi aradı.
Minibüste sıkışan kediyi polisler kurtardı VİDEO
1 SAATLİK UĞRAŞMA SONUCU KURTARILDI
Zaman zaman diğer görevlilerin kaportaya vurarak sesini duymaya çalıştıkları kedi, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.
Görevliler kurtarılan kediyi serbest bırakırken, kurtarma sırasında elinden yaralanan polis memuru arkadaşları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.
Eline pansuman yapılan görevliye, kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.