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Minibüste sıkışan kedi, polis ekiplerince kurtarıldı

Park halindeki minibüste sıkışan kedi 1 saatlik uğraş sonucu çıkartıldı.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 05:37..
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Adana'da park halindeki minibüsün altından kedi sesini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekiplerden görevli bir polis memuru aracın altına girerek kediyi aradı.

Minibüste sıkışan kediyi polisler kurtardı VİDEO

1 SAATLİK UĞRAŞMA SONUCU KURTARILDI

Zaman zaman diğer görevlilerin kaportaya vurarak sesini duymaya çalıştıkları kedi, yaklaşık 1 saatlik uğraşın ardından kurtarıldı.
Görevliler kurtarılan kediyi serbest bırakırken, kurtarma sırasında elinden yaralanan polis memuru arkadaşları tarafından Çukurova Devlet Hastanesine götürüldü.
Eline pansuman yapılan görevliye, kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

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