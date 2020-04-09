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Minibüste yaşayan çiftten 'evde kalın' çağrısı

İzmir'de kira ödememek için eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdüren çift, koronavirüs nedeniyle izole hayat yaşadıklarını belirtip, herkese evde kalmaları yönünde çağrı yaptı.

DHA |
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Minibüste yaşayan çiftten 'evde kalın' çağrısı

İzmir'de boya ve dekorasyon ustası İsmail Kömürcü (52), dini nikahlı eşi Bircan Laçin (57) ile birlikte eve çevirdikleri minibüste hayatlarını sürdürüyor.

Kira ödememek için 3 yıldır minibüste yaşadıklarını belirten İsmail Kömürcü, "Bugüne kadar kimseye muhtaç olmadan yaşadık. Neden mi, minibüste yaşıyoruz? Çünkü ev kiraları çok fazla. Ev kirasını ödeyemedim. Yağlı boya ve dekorasyon ustasıyım. İşimiz bir gün var, bir gün yok. Ama bir şekilde çalışıyoruz. Bu yüzden minibüsü tercih ettim. Sobamızı da kurdum. Isınıyoruz, çayımızı demliyoruz ve yemeğimizi yapıyoruz." dedi.

Minibüste yaşayan çiftten 'evde kalın' çağrısı

İKAMETGAHI OLMADIĞI İÇİN YARDIM YAPILMADI

Sıcak bir yuva hayali olduğunu söyleyen Kömürcü, "Hayırseverlerden sıcak bir yuva isteğim var. Çalışmak çok güzel bir şey. Eğer evi boyanacak kimse varsa ulaşsın hemen çalışırım." diye konuştu.

Kaymakamlığa yardım için başvuru yaptığını da belirten Kömürcü, "Senin ikametgahın yok dediler, yardımda bulunmadılar." ifadelerini kullandı.

Minibüste yaşayan çiftten 'evde kalın' çağrısı

"SU BULMAK GÜÇ"

Minibüste yaşamın zorluklarından bahseden Bircan Laçin ise "Zorluğu var. Bulaşık, çamaşır yıkamak zor. Su bulmak güç. Normal bir evdeki gibi değil minibüsteki yaşam." şeklinde konuştu.

'EVDE KAL' ÇAĞRISI

Çift ayrıca salgın nedeniyle sokağa çıkılmamasını isteyerek, 'evde kal' çağrısında bulundu.

Minibüste yaşayan çiftten 'evde kalın' çağrısı

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