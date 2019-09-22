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Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

İstanbul Bayrampaşa'da seyir halindeki panelvan minibüsten şüphelenen trafik polisinin durdurduğu araçtan çıkan 60 göçmen, polis ekiplerinin silah çekmesine rağmen kaçarak uzaklaştı.

DHA | 22.09.2019 - 08:38..
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Tem Bağlantı yolu Edirne istikameti Bayrampaşa mevkiinde devriye gezen trafik polisleri, Edirne istikametinde seyir halindeki 26 B 9087 plakalı panelvan minibüsü şüphe üzerine durdurmak istedi.

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

Minibüsten çıkan 60 göçmen polislere aldırmadan kaçtı ViDEO

SÜRÜCÜ, ARACI KENARA ÇEKİP KAÇTI

Polis ekipleri minibüs sürücüsüne Bayrampaşa mevkiinde 'DUR' ikazında bulundu. Polisleri gören sürücü minibüsü kenara çekerek araçtan kaçtı. Sürücünün kaçtığını gören polis ekipleri minibüste inceleme yapınca aracın arkasının kaçak göçmenlerle dolu olduğunu tespit etti.

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

60 KAÇAK GÖÇMEN POLİSLERİ GÖRÜNCE KAÇTI

Polis ekipleri hemen telsizden olay yerine takviye ekip istedi. Polisi gören yabancı uyruklu kaçak göçmenler kapıları açarak inmek istedi. Bunun üzerine de polis ekipleri silahını çekerek göçmenlere durmalarını söyledi. Polisin silahını çekmesine aldırış etmeyen yaklaşık 60 kaçak göçmen minibüsten aşağı inerek sağa sola kaçarak izlerini kaybettirdiler. Kimi göçmen D-100 Karayolu istikametine kaçarken kimisi de Tem Otoyolu istikametine ve Bayrampaşa istikametine kaçtı.

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

KAÇTIKLARI ANLAR KAYDEDİLDİ

Bu anlar saniye saniye DHA kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen takviye ekipleri göçmenlerin kaçtığı yönlerde çalışma başlattı. Göçmenlerin taşındığı minibüs ise polisin incelemesinin ardından çekici ile otoparka çekildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

Minibüsten çıkan 60 göçmen, polislere aldırmadan kaçtı

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