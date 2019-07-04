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Minibüsten inerken çocuğunu unuttu

Mardin'de bindikleri minibüsten inen aile, 5 yaşındaki erkek çocuğunu araçta unuttu. Zabıta ekipleri tarafından unutulan çocuk, aileye teslim edildi.

DHA | 04.07.2019 - 17:52..
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapılan minibüse binen aile, çarşı merkezindeki durakta inerken, ismi öğrenilemeyen erkek çocuğu minibüste unuttu.

AĞLAMA SESİNİ DUYDU

Minibüs sürücüsü, seferini tamamlayıp, aracının bakımını yaptırmak için sanayi sitesine gitti. Bakıma alınan araçta ağlama sesi duyan sürücü, çocuk olduğunu fark etti.

Minibüsten inerken çocuğunu unuttu

ÇOCUK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Sürücünün haber vermesiyle sanayi sitesine giden zabıta ekipleri, çocuğu teslim aldı. Aile ise bu sürede hoparlörden anons yapılması için belediyeye başvurdu. Başvuru üzerine zabıta ekipleri, çocuğu ailesine teslim etti.

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