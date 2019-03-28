Namaz kılar gibi yaptı ayakkabıyı çalıp kaçtı

1 İstanbul'da tarihi eser operasyonu: 7 gözaltı 4 bin yıllık baltalar, ok ve mızrak uçlarla İbranice ve Ermenice el yazması İncil'in de aralarında bulunduğu 836 tarihi eser, İstanbul'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda ele geçirildi.

2 Taşımalı eğitime 2.3 milyar lira kaynak Taşımalı eğitime aktarılan toplam kaynak 2 milyar 341 milyon 732 bin liraya ulaştı.

3 Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü Denizli’de meydana gelen trafik kazası esnasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kafasındaki kask ise aracın altından çıkarıldı.

4 Kuru ve çatlamış dudaklar için ev yapımı 7 çözüm Herhangi bir dudak nemlendiriciniz yok mu veya işe yaramadığını mı düşünüyorsunuz? Evde kolayca yapabileceğiniz bu çözümleri deneyin.

5 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde 344 km hız yaptı Trafiğe açık alanda yapılan bu tür hız denemeleri tehlikeli ve yasak olduğunu hatırlatalım.

6 Askerlikte kıta görevine yeni düzenleme Subay Meslek Programları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, üsteğmen ve yüzbaşı rütbeleri için en az 3 yıl olan kıra hizmet süresi 6 yıla çıkarıldı.