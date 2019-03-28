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Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Denizli’de meydana gelen trafik kazası esnasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, kafasındaki kask ise aracın altından çıkarıldı.

İHA | 28.03.2019 - 11:32..
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Cengiz Han Çakın (19) yönetimindeki 20 L 3402 plakalı minibüs, Çivril istikametine gittiği sırada Uşak-Çivril karayolu İğdir rampası yakınlarında, Yıldıray Karabulut’un (53) kullandığı 20 LU 036 plakalı motosikletle çarpıştı.

MİNÜBÜSÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Çarpışmanın etkisiyle Karabulut, minibüsün altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Ambulans ile Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karabulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza esnasında Karabulut’un kafasında olan kask ise minibüsün altından çıkarıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

Minibüsün altında kalan motosiklet sürücüsü öldü

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