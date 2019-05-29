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Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

İHA | 29.05.2019 - 00:43..
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Edinilen bilgiye göre, Tütünçiftlik Fatih Mahallesi İstiklal Caddesi’nde evine 50 metre uzaktaki markete giden sonra 3 yaşındaki Alperen Akgül’e dönüş yolunda H.B.B. idaresindeki 41 ABV 215 plakalı minibüs çarptı.

KÜÇÜK ÇOCUK YAŞAMINI YİTİRDİ

Ağır yaralanan Akgül, ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Alperen Akgül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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