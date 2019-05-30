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Ümraniye'de minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptılar

Seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu minibüste bulunan birkaç yolcu kapıdan sarkarak yolculuk etti.

İHA | 30.05.2019 - 10:12..
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Yolcular hayatlarını hiçe sayarak ve ayaklarını neredeyse yere sürterek yolculuk yaparken, sürücü ise minibüsünün tıka basa dolu olmasına aldırmadan ilerledi.

O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca anbean kaydedildi.

KAPIDAN SARKARAK YOLCULUK ETTİLER

Maltepe'de liseli bir kızın minibüsten düşüp ölümden dönmesi hafızalarda yerini korurken, Ümraniye'de çekilen görüntü bu kadarına pes dedirtti.Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi’nde de seyir halinde olan tıka basa yolcu dolu hatlı minibüsteki birkaç kişi, kapıdan sarkarak yolculuk etti.

Ümraniye'de minibüsün kapısından sarkarak yolculuk


Can güvenliklerini hiçe sayarak kapıdan sarkan yolcular görenleri şaşkına çevirdi. Minibüs şoförü ise aracın tıka basa yolcu dolu olmasına aldırmadan yolda ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan anlar trafikte paniğe sebep oldu.

Ümraniye'de minibüsün kapısından sarkarak yolculuk yaptılar



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