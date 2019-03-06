Minik Academy Koleji erken kayıt dönemi başladı

Kapalı-açık oyun parkı ve basketbol-futbol sahalarını içinde barındıran kampüs, aynı zamanda 6 farklı atölye ile tam bir çocuk şehri havasını büründürüyor. Okul yönetimi şu açıklamada bulundu: "Okulumuzda İngilizce, Değerler Eğitimi, Jimnastik, Yüzme, Bale, Modern Dans, Buz Pateni, Binicilik, Piyano dersleri mevcut. En büyük farkımız kurum sahiplerinin Uzm. Psikolog, Uzm. Pedagog ve Çocuk Gelişimciden oluşuyor olmasıdır. Baby Academy alt markası ile miniklerimize de hizmet vermekteyiz. Amacımız bakıcı ile büyüyen nesillere son verebilmek. Montessori’de mevcut Gems’te High Scope’da var, kendi kültürümüzle özleşmiş kendi eğitim programımızda mevcut. Okulumuzda hazır ürünler kullanmıyoruz. Ev yoğurtları,ev reçelleri…

Üstelik şeffaf Mutfak sloganı ile mutfakları velilerimize sürekli açık. Sınıflar sakin ve dingin Montessori izleri taşıyarak Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiviteye yer vermezken, atölyelerde bir o kadar renkli uyaran içererek çocuklara ulaşmayı hedefliyor. Üstelik bu kadar dolu eğitim programı ve uzman kadromuza rağmen şaşırtıcı fiyat politikalarımız mevcut”. Minik Academy Kolejinde Çocuklar, çok istedikleri ve hayal ettikleri yerleri, meslekleri veya ideallerini kâğıda yansıtarak başarıya giden yolda ilk adımı atıyorlar. Minik Academy Kolejinde, Düşünme Becerileri Atölyesinde Her Hafta Uygulanan İşitsel Dikkat Seti Çocukların; *Dinlediğine Odaklanma *İşittiğini anlama ve kavrama *Muhakeme Kurma *Dil gelişimi ve Bilişsel Becerilerini Geliştirmektedir. Yüzme eğitiminin erken yaşlarda başlamasının temel nedenleri arasında suya adaptasyon sağlamak, temel yüzme becerileri kazandırmak, motor gelişimine yardımcı olmak, suda yardım almadan ilerlemeyi sağlamak, su korkusunu yenmek, kalp dolaşım sistemini olumlu yönde geliştirmek vardır. Ama en önemlisi tüm bu kazanımları çocuklarla oyunlar oynayarak, onların yüzünde bu gülüşü yakalayarak sağlayabilmektir.

Konservatuar Bölümünden mezun olan öğretmenimiz; Öğrencilerimize küçük ve büyük yaş grupları dahil olmak üzere özellikle piyano eğitimi verip çalabilirlik seviyesine ulaştırmak, her dersimizde orff ve ritim eğitimimizle, öğrencilerimizin bilişsel ve duygusal taraflarını birlikte çalıştırıp, içlerindeki kişisel potansiyele destek olmayı, yönlendirmeyi ve küçük yaştan itibaren çocuklarımıza sanat, müzik sevgisini alıştırmak onları iyi bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bale Okul Öncesi dönemde tanışılan ilk gösteri sanatıdır. Bale çok büyük bir disiplin ve özveri gerektirir. Klasik müzikle yapılan çalışmalar çocukların hem müzik kulağının gelişmesini sağlar hem de zihinsel olarak rahatlatır. Derse başlamadan önce yaptığımız esneme çalışmaları gelişim dönemindeki çocukların vücut gelişimlerine destek sağlar.

Danslarda herhangi bir masal karakterine girmek çocukların hayal gücünü geliştirir ve onları heyecanlandırır. Dönem boyunca temel teknik derslere ağırlık verilir. Duruş estetik yürüyüş ve hareketlerin isimleri üzerinde durulur. Bireysel çalışmalarla derse olan ilgi artar. Öğrencilerimiz bir çok teknik bilgiyi eğlenerek öğrenirler. Minik Academy Kolejinde Uzm. Psikoloğ tarafından öğrencilerimizin zihinsel performansını ölçmek amacıyla yıl içerisinde iki kere TKT testi uygulanmaktadır. Minik Academy Kolejinde Milli ve Manevi değerlerine bağlı çocuklar yetiştiriyoruz."