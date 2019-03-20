Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

Şırnak'ta polis tarafından okul ve çevrelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

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Yenikapı’ya cruise limanı inşa edilecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yenikapı'ya inşa edilecek liman ile 53 milyon turist beklediklerini ifade etti.