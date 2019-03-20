Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

İstanbul Caddesi üzerindeki şantiye içerisinde bulunan konteyner bir anda yanmaya başladı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yanan konteyner içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve dumandan etkilendiği tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamamen söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.