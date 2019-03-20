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Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

Gebze'de şantiye içerisinde alev alev yanan konteynerde, dumandan etkilenen 3 yaşındaki kız çocuğu hastaneye kaldırıldı.

İHA | 20.03.2019 - 16:27..
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İstanbul Caddesi üzerindeki şantiye içerisinde bulunan konteyner bir anda yanmaya başladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu, yanan konteyner içerisinde mahsur kalan 3 yaşındaki kız çocuğu kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ve dumandan etkilendiği tespit edilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tamamen söndürülen yangında maddi hasar meydana gelirken jandarma ekipleri yangın hakkında inceleme başlattı.

Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

Minik çocuk, alev alev yanan konteynerden kurtarıldı

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