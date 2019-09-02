Türkiye, 5 yaşında dövülerek öldürülen Eymen'e ağlıyor.

Daha önce evlenip boşanan Mine D. adlı kadın, sevgilisinin, oğlu Eymen Sadık D.'yi döverek öldürdüğünü itiraf etti. Gözaltına alınan Mine D. ifadesinde, Eymen'in birlikte yaşadığı Serkan E. tarafından dövüldüğü sırada nefessiz kalıp yere düştüğünü soğukkanlılıkla anlattı.

CANSIZ BEDENİNİ TANDIRIN İÇERİSİNE KOYDULAR

Eymen'in öldüğünü anladıklarını ve korktukları için cansız bedenini Buca ilçesinin kırsal Kaynaklar Mahallesi'ne götürüp, kullanılmayan bir tandırın içine koyduklarını itiraf eden Mine D., beraberindeki iki kişi ile birlikte adliyeye sevk edildi.

Minik Eymen'in ölmeden önceki son görüntüleri

SON GÖRÜNTÜLERİ

Minik Eymen'in son görüntüleri ortaya çıkarken, yemek yemekte zorlandığı görüldü. Videoda bir hayli yorgun olduğunu gözlenen minik Eymen'in öldürülmesine ilişkin çarpıcı bir gelişme daha daha yaşandı.

"GÖZÜNÜN ALTI MORDU"

Eymen'in öldürüldüğü apartmanda çalışan Ramazan Çağlar, olay öncesine dair önemli bilgiler verdi. Sanıklardan S.E.'nin, Eymen'i Eskişehir'deki yakınlarının evine götürüp bıraktıkları yalanını söylediği Ramazan Çağlar, olaydan önce küçük çocuğu bahçede oynarken gördüğü sırada gözünün altının mor olduğunu fark ettiğini anlattı.

"ANNEM BENİ KALDIRIP YERE ATTI"

Çağlar, "Ben de gözünün altına ne olduğunu sordum. Yılda bir aylığına gelen küçük çocuk da bana 'Annem beni kaldırıp yere attı' dedi. O anda çok üzüldüm. Bu olay ortaya çıkmadan önce polis geldi. Aileyi sordu. Ben de bunun üzerine S.E.'yi aradım. O ilk önce bana çocuğu Eskişehir'deki yakınlarının yanına götürüp bıraktığını söylemişti. Sonrasında ise S.E. bana bu kez 'Eymen'i annesi dövmüş, polise ihbarda bulunmuşlar. O da çocuğu alıp kaçmış. Ben de yerlerini bilmiyorum" dedi. Meğer çocuk öldürülmüş. Anne zaten sinirli birisiydi." dedi.

İŞKENCENİN GÖRÜNTÜLERİ

Eymen Sadık D.'ye annesi Mine D. ve onun erkek arkadaşı Serkan E.'nin yaptığı işkencenin görüntüleri de ortaya çıktı. Video ile fotoğraflarda, Eymen'in vücudunun çeşitli yerlerinde dayak ve işkenceden kaynaklandığı belirtilen morluklar olduğu görüldü. Bunun yanı sıra Eymen'in, annesinin iyi bakamadığı gerekçesiyle daha önce Aydın Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce alınıp, çocuk bakımevine yerleştirildiği, daha sonra Mine D.'nin talebi üzerine geri verildiği öğrenildi. Yakınları, anne Mine D.'nin, kendilerine bir de kızının olduğunu, onu da evlatlık verdiğini anlattığını öne sürdü.

CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan polisin, Mine D. ve erkek arkadaşı Serkan E.'ye ait sosyal medya hesaplarında cinsel içerikli görüntüler tespit ettiği de öğrenildi.

DNA'LAR KARŞILAŞTIRILACAK

Bu arada, cesedi çürümeye yüz tutan Eymen Sadık D.'nin DNA'sı ile annesi Mine D.'nin DNA'sının karşılaştırılacağı öğrenildi. Eymen'in cenazesinin ise daha sonra Eskişehir'den gelecek olan yakınlarına teslim edileceği bildirildi.

YAKINLARI CİMER'E ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Öte yandan minik Eymen ile ilgili sosyal medyada ortaya atılan bir iddia, olayda ihmal olabileceğini akıllara getirdi. 15 Ağustos'ta yapılan paylaşımlarda, talihsiz çocuğun uğradığı şiddeti gösteren fotoğraflar ve bilgilere yer verilirken, polise de şikayette bulunulduğu ifade edildi. 16 Ağustos günü yapılan diğer paylaşımda, CİMER'e yapılan şikayetin fotoğrafı yer aldı. Bu şikayet metninde, Eymen'in annesinin sevgilisi tarafından darbedildiği gerekçesiyle Eskişehir’deki yakınlarına götürüldüğü belirtildi.

DARP VE TECAVÜZ

Şikayette “İzmir’de yaşayan M.D.’nin oğlu Eymen D.'yi dini nikahlı eşi S.E.’nin darbetmesi üzerine Eskişehir’e getirdiklerini öğrendim. Yaklaşık 1-1.5 yıl burada kalan Eymen, 23 Temmuz 2019 tarihinde annesi ve S.E. tarafından yeniden İzmir’e götürüldü. O günden beri halasının yani çocuğa bakan kişinin sadece sesli aramalarına yanıt veren M.D., halasının baskısına dayanamayıp Eymen’in videosunu göndermiş. Videoda çocuğun yüzündeki morluklar ve çektiği acı açık bir şekilde görüldüğü için hala, çocuğun fotoğraflarını istemiş. M.D. ise eşi S.E.'nin çocuğa darp ve tecavüzde bulunduğunu itiraf etmesi üzerine fotoğrafları göndermiştir.” ifadelerine yer verildi.

İHMAL ŞÜPHESİ

CİMER’e yapılan şikayetin üzerinden 2 hafta geçtikten sonra Eymen'in minik cansız bedeni bir tandır içerisinde bulundu. İddia edilen paylaşımlar, talihsiz Eymen’in cinayetinde ihmal şüphesini akıllara geldi. Eymen’i öldürmekle suçlanan anne M.D. ve sevgilisi S.E. ile E.E.’nin ise adliyedeki işlemleri sürüyor.