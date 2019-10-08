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Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

Havvanur A., ablasının çantasını karıştırarak makyaj malzemesi aradı. Ancak minik kız, bulduğu yapıştırıcıyı makyaj malzemesi sanıp gözlerine sürünce hastaneye kaldırıldı.

İHA | 08.10.2019 - 09:34..
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Üç yaşındaki Havvanur A.'nın merakı başına iş açtı...

Havvanur A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı.

Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

GÖZLERİ YANDI VE KAPANDI

Yapıştırıcının etkisiyle minik Havvanur'un gözleri yandı ve kapandı. Küçük kız ise ailesinden yardım istedi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Durumu fark eden ailesi, hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Havvanur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

MİNİK HAVVANUR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ

Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A.’nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

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