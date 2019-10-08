Minik Havvanur yapıştırıcıyı gözüne sürdü

Üç yaşındaki Havvanur A.'nın merakı başına iş açtı...
Havvanur A., okuldan dönen ablasının çantasını karıştırdı. Çantada bulduğu ve makyaj malzemesi sandığı yapıştırıcı ile oynamaya başlayan minik Havvanur, yapıştırıcıyı gözlerine sürmeye başladı.
GÖZLERİ YANDI VE KAPANDI
Yapıştırıcının etkisiyle minik Havvanur'un gözleri yandı ve kapandı. Küçük kız ise ailesinden yardım istedi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Durumu fark eden ailesi, hemen sağlık ve polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Havvanur’u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
MİNİK HAVVANUR'UN SAĞLIK DURUMU İYİ
Gözlerinin açılması için tedavi altına alınan Havvanur A.’nın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.