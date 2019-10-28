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Minik öğrenciler Ölürüm Türkiyem'i söyledi

Ölürüm Türkiyem türküsünü söyleyen minik öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı’ndaki asker ağabeylerine destek videosu çekti.

İHA | 28.10.2019 - 14:44..
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Tokatlı minik öğrenciler Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere destek vermek için kamera karşına geçti.

Yaklaşık 40 kişiden oluşan korodaki öğrenciler ay yıldızlı tişörtler giyerek “Ölürüm Türkiyem” türküsünü seslendirdi.

"MEHMETÇİKLERİMZE BURADAN SELAM OLSUN"

Okul öğretmenlerinden İbrahim Akça, Mehmetçiklere selam gönderdiklerini ifade ederek “Okulumuzdaki öğretmen arkadaşlarımızla birlikte, öğrencilerimize akademik eğitim yanı sıra milli ve manevi değerleri de öğretmek istiyoruz. Bu anlamda Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiklerimize bu videoyu hediye ettik. Hepsine buradan selam olsun” dedi.

Minik öğrencilerden Ölürüm Türkiyem türküsü -1

MİNİK ÖĞRENCİLERDEN MORAL VİDEOSU

Minik öğrenciler ise asker ağabeylerine destek olmak, moral göndermek amacıyla bu videoyu çektiklerini söyledi.

Minik öğrencilerden 'Ölürüm Türkiyem' türküsü

Minik öğrencilerden Ölürüm Türkiyem türküsü -2

Minik öğrencilerden Ölürüm Türkiyem türküsü -3

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