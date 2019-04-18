Minik öğrenciler, YSK kurallarıyla sandık başına gitti

Kahramanmaraş'ta Ertuğrul Gazi İlkokulu 1-C sınıfında eğitim gören öğrenciler tarafından belirlenen 5 aday, sınıf başkanı seçilebilmek için 10 gün propaganda yaptı.

Başkan adayları, arkadaşlarının oylarını alabilmek için sınıfa piknik, eğlenceli yarışmalar, uçurtma günü, gezi ve sürpriz hediyeler gibi çeşitli vaatlerin bulunduğu seçim afişleri asarak destek aradı.

YSK KURALINA GÖRE SINIF BAŞKANI SEÇTİLER

Propaganda sürecinin ardından öğrenciler, sandık kurulunun bulunduğu, 5 adayın resminin olduğu oy pusulası, tercih mührü ve seçim sandığının kullanıldığı seçimde, YSK kurallarına göre sınıf başkanını seçti.

Sınıftaki 40 öğrencinin oy kullanıldığı seçimde, 13 oy alan Kıvanç Kerem Gökdemir başkan seçildi.

"MAKSAT ÖĞRENCİLERE DEMOKRASİ BİLİNCİ AŞILANSIN"

Sınıf öğretmeni Kemal Kürne'nin yaptığı açıklamada, seçimi, öğrencilere demokrasi bilincinin aşılanması için yaptıklarını söyledi.

Sınıf başkanının demokratik kurallara uygun şekilde seçildiğini ifade eden Kürne, öğrencilerin, anne ve babaları gibi YSK formatında bir seçim gerçekleştirdiğini anlattı.

OY PUSULASI VE OY SANDIĞI KULLANDILAR

Kürne, seçimde 5 adayın başkan olabilmek için yarıştığını dile getirerek, şöyle devam etti; "Adayların fotoğraflarının bulunduğu oy pusulası hazırladık. Öğrencilerimiz kabinin arkasına geçerek istedikleri adaya oy verdiler. Seçimin tamamlanmasının ardından oyların sayımını yaptık. Arkadaşlarının en çok desteğini alan Kıvanç, sınıf başkanı seçildi. Çocuklarımızın, Cumhuriyet'i, seçim yapmayı ve demokrasiyi kavramış olduklarını görmek bizleri sevindirdi. Güzel bir seçim ortamı oldu. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum."