Minik öğrencilerin kumbaraları Mehmetçik için doluyor

Kırşehir Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmeni Merve Çetinkaya ve Adana Yüreğir ilçesi Doğankent Anaokulu Müdürü Esin Karyağ'ın kurucu ortaklığında yaklaşık bir ay önce "İyilik Kumbaram" projesi başlatıldı.

YENİ İLLER DE KATILDI

Uluslararası alanda okulların projelerini paylaştığı ve yardımlaştığı "eTwinning" platformunda başlatılan projeye, Isparta, Elazığ, Samsun, Gaziantep, Osmaniye'deki farklı okullar da dahil oldu.

NEHMETÇİK SEVGİSİNİ ÖĞRENİYORLAR

Vicdanlı, hoşgörü sahibi, yardımsever, affetmeyi bilen, vatansever, israf etmeyen, sadık, adil, iyi yurttaş olan, erdemli, hedefleri bulunan, verdiği sözü tutan bireyler yetiştirilmesinin amaçlandığı projeyle 4-8 yaş arasındaki minik yüreklere Mehmetçik sevgisinin de aşılanması hedefleniyor.

PARALARINI BAĞIŞLAYACAKLAR

Proje ile öğrenciler, öğretmenlerinin de yardımıyla karton ve çeşitli malzemelerden kumbaralar yaptı.

Evlerine götürdükleri kumbaralara anne ve babalarından aldıkları bozuk paraları koyan öğrenciler, 5 ay sonra tamamlanacak projenin sonunda biriktirdikleri paraları da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.