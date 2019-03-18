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Minik Öykü'yü kurtardı, kansere yenik düştü

21 yaşındaki genç kadına, donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konuldu. 3,5 yaşındaki çocuğu hayata bağlayan genç kadın, mücadelesini kaybetti.

DHA | 18.03.2019 - 09:14..
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İzmir'de kök hücre nakli olmayı bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı'ya donör olduktan 39 gün sonra lösemi teşhisi konulan 21 yaşındaki Nazlı Çiçek Gezginer, tedavisinin sürdüğü Ege Üniversitesi Hastanesi Hematoloji Bölümü'nde hayatını kaybetti.

Minik Öykü'yü kurtardı, kansere yenik düştü

KANSERE KARŞI GÜÇLÜ DURDUĞUNU SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde sosyal medya hesabından hastane odasında çekilen fotoğrafı paylaşıp, kansere karşı güçlü durduğunu gösteren Nazlı Çiçek'in acı haberi, yakınlarını ve sevenlerini üzüntüye boğdu.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Nazlı Çiçek Gezginer'in cenazesinin, bugün öğle vakti Alsancak Hocazade Camisi'nde kılınacak namazdan sonra Işıkkent Mezarlığı'nda toprağa verileceği yakınlarınca ifade edildi.

Minik Öykü'yü kurtardı, kansere yenik düştü

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