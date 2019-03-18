Minik Öykü'yü kurtardı, kansere yenik düştü

İran Toplu Konut Üreticileri Derneği Başkanı Mücteba Bigdili, ülkesinde 9 milyon konut açığının olduğunu söyledi.

TOKİ tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yapılacak yüzde 22 indirim kampanyasına başvurular 21 Mart'ta başlayacak.

6

50 yıl kesinleşmiş cezası olan zanlı, yakayı ele verdi

151 suç kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı. Zanlının üzerinde yapılan aramada, başka bir isim üzerine düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.