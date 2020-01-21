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Minik Yaren'in ölümüne 69 bin TL'lik tazminat kararı

Sarıyer'de 3 yıl önce babaannesinin elinden tutup karşıdan karşıya geçtiği sırada hafriyat kamyonunun altında kalarak can veren 5 yaşındaki Yaren için, 69 bin lira tazminat ödenmesine karar verildi.

DHA | 21.01.2020 - 13:57..
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Minik Yaren'in ölümüne 69 bin TL'lik tazminat kararı

İstanbul Sarıyer'de 12 Aralık 2016 günü şoför Erdal Yavuz, harfiyat kamyonuyla Adnan Kahveci Caddesi'ni takiben Vatan Caddesi istikametine dönüş manevrası yaptı.

Kamyon, bu sırada karşıya geçmekte olan babaanne Hatice Aluç ve elinden tuttuğu torunları Yaren Aluç ve Yusuf Aluç'a çarptı. Feci kazada, Yaren hayatını kaybetti. Babaanne Hatice Aluç vücudunda kemik kırığı oluşacak ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı, Yusuf ise yara almadan kurtuldu.

ŞOFÖR TUTUKLANMIŞTI

O dönem, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan şoför Erdal Yavuz, "taksirle yaralama" ve "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlarından 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olayda kusuru olduğu iddia edilen babaanne Hatice Aluç'a ise; torunu Yaren Aluç'un ölümü nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğunun anlaşıldığını belirtilerek, ceza verilmedi.

5 yaşındaki Yaren'in ölümüne 69 bin lira tazminat İZLE

TÜM AİLE İÇİN TOPLAM 69 BİN TL TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİLDİ

Ağır cezada görülen dava devam ederken; Yaren'in ailesi, manevi zararlarının karşılanması için şoför Erdal Yavuz ve Yavuzlar Hafriyat İnş.ve Tic. Ltd. Şirketi aleyhine toplam 375 bin TL'lik tazminat davası açtı. İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada; Yaren Aluç'un vefatı nedeniyle anne İcran Aluç yararına 20 bin lira, baba Ernaim Aluç yararına 20 bin lira, kardeşi Yusuf Emin Aluç yararına 7 bin lira, babaanne Hatice Aluç yararına 5 bin lira, davacı babaannenin kazada yaralanması nedeniyle ayrıca 15 bin lira, Yusuf Emin'in kazayı görmesi ve yaşadığı şok nedeniyle ayrıca 2 bin lira olmak üzere toplam 69 bin lira manevi tazminatın, olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle davalılar tarafından ödenmesine karar verdi.

AİLE KARARA İTİRAZ EDECEK

Ailenin avukatı Nebi Alıcı, verilen tazminatın caydırıcı bir özelliği olmadığını ve karara itiraz edeceklerini belirtti.

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