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Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

Antalya'dan çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya giden 32 yaşındaki adam, seyahat yasağı nedeniyle geri dönemedi. 5 yaşındaki kızı ise "Babamı getirene 10 kutu şeker alacağım" dedi.

DHA |
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Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

Antalya'da yaşayan Zehra Çınar (31) ile El Hadji Thiam (32), 5 yıl önce evlendi.

El Hadji Thiam, düğünden 3 ay sonra bir inşaat şirketinde çalışmak için ülkesi Burkina Faso'ya gitti. Türkiye'deki oturma izni iptal edilince de uzun süre geri gelemedi.

EN SON 3 AYLIKKEN GÖRDÜ

Thiam, kızı Zeynep'i de izinli olarak geldiğinde, ancak 3 aylıkken görebildi. Yeniden çalışmak için ülkesine dönen El Hadji Thiam, aradan geçen sürede, çeşitli nedenlerle ailesinin yanına dönemedi.

Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

KORONAVİRÜSE TAKILDI

Kayınvalidesi Songül Çınar'ın davetiyle Türkiye'ye gelmesi için izin verilen El Hadji Thiam, dönüş hazırlığı yaparken, koronavirüs tedbirlerine takıldı.

10 KUTU ŞEKER SÖZÜ VERDİ

Şu an 5 yaşında olan Zeynep Thiam, babası ile anneannesi Songül Çınar'ın (56) cep telefonundan görüntülü görüşebiliyor. Babasının bir süre daha gelemeyeceğini öğrenince gözyaşı döken Zeynep, babasını getirene hediye vermek istediğini söyledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Zeynep, “Babamı çok özledim. Onu bana getirene 10 kutu şeker alacağım. Söz veriyorum tam 10 kutu şeker alacağım." dedi.

Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

"O DİŞÇİ SETİNİ ALIR MISIN?"

Babasının kendisini sevdiğinden emin olduğunu anlatan Zeynep Thiam, “Babam gelmese de beni çok sevdiğini biliyorum. Onu sadece cep telefonuyla görüntülü aradığımda görebiliyorum." diye konuştu.

Babasından özel bir istekte de bulunan Zeynep, “Babacığım gelirken bana söz verdiğin o dişçi setini ve kaplumbağayı alır mısın?" dedi.

Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

ANNEANNE YARDIM İSTEDİ

Baba-kızın görüntülü görüşmesi duygu dolu anlar yaşattı. Anneanne Songül Çınar, yetkililerden bu ayrılığa bir çözüm bulmasını ve kendilerine yardım edilmesini istedi.

Minik Zeynep, babasına kavuşacağı günü bekliyor

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